Мужчина с ножом напал на людей в люберецком супермаркете, есть погибшая

Женщина погибла, мужчина попал в реанимацию после нападения в Люберцах

Москва16 апр Вести.В одном из супермаркетов в городе Люберцы Московской области мужчина неожиданно напал на покупательницу и ударил ножом в грудь. Ее попытался защитить другой мужчина. Женщина умерла в машине скорой помощи, защитника увезли в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.

Нападение произошло днем 16 апреля в магазине на проспекте Победы.

Мужчина набросился на 40-летнюю женщину, прохожий попытался ее защитить. Девушка получила удар ножом в грудь и умерла в машине скорой. Защитник получил ранения живота, груди и порезы рук – его увезли в больницу в тяжелом состоянии пишет Mash

Нападавший сбежал. Его ищут.

По словам очевидцев, этот человек вел себя странно, он явно был не в себе.