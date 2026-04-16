Москва16 апрВести.В одном из супермаркетов в городе Люберцы Московской области мужчина неожиданно напал на покупательницу и ударил ножом в грудь. Ее попытался защитить другой мужчина. Женщина умерла в машине скорой помощи, защитника увезли в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.
Нападение произошло днем 16 апреля в магазине на проспекте Победы.
Мужчина набросился на 40-летнюю женщину, прохожий попытался ее защитить. Девушка получила удар ножом в грудь и умерла в машине скорой. Защитник получил ранения живота, груди и порезы рук – его увезли в больницу в тяжелом состояниипишет Mash
Нападавший сбежал. Его ищут.
По словам очевидцев, этот человек вел себя странно, он явно был не в себе.