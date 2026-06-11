Рыбаки получили огнестрельные ранения во время конфликта в Волгоградской области

В Волгоградской области мужчина ранил из ружья мешавших ему рыбаков Рыбаки получили огнестрельные ранения во время конфликта в Волгоградской области

Москва11 июн Вести.Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Предварительно установлено, что накануне, 10 июня, 63-летний житель Калачевского района повздорил с двумя жителями Волгограда, приехавшими на рыбалку.

По данным ведомства, причиной ссоры на берегу Волго-Донского канала стал автомобиль рыбаков, который, как посчитал будущий фигурант расследования, мешал проезду.

После конфликта злоумышленник направился к месту своего жительства, где взял принадлежащее ему охотничье ружье и вернулся к водоему говорится в заявлении СК, опубликованном в мессенджере MAX

Мужчина дважды выстрелил в рыбаков, оба потерпевших получили огнестрельные ранения. Один из них смог связаться с семьей, родственники вызвали на место ЧП экстренные службы.

В настоящее время стрелявший задержан, пострадавшие находятся в больнице, один из рыбаков – в крайне тяжелом состоянии.