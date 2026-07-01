Камчадал попытался зарезать знакомого во время рыбалки в труднодоступном месте

На Камчатке рыбак попытался убить знакомого ножом Камчадал попытался зарезать знакомого во время рыбалки в труднодоступном месте

Москва1 июл Вести.Житель Усть-Большерецкого района 55 лет подозревается в покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, днем 29 июня 2026 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на рыбопромысловом участке в Усть-Большерецком районе, вступил в конфликт со знакомым на почве личных неприязненных отношений. Осознавая, что они оба находятся в труднодоступной удаленной местности, где оперативная медицинская помощь невозможна, он умышленно взял нож и нанес им удар потерпевшему в область брюшной полости, причинив проникающее колото-резаное ранение отметили в пресс-службе

Подозреваемый считал, что его оппонент вскоре должен умереть, однако его спас очевидец, вызвав медицинскую помощь.

Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия был изъят нож. Также следователи опросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.