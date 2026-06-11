В суд на Камчатке направлено уголовное дело об угрозе убийством Перед судом предстанет угрожавший убить бывшую одноклассницу житель Камчатки

Москва11 июн Вести.Житель села Эссо Быстринского района Камчатского края обвиняется в угрозе убийством, уголовное дело передано в суд, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка отмечается в сообщении

Установлено, что в мае текущего года 31-летний мужчина выпивал в гостях у своей бывшей одноклассницы. Потом поссорился с ней и стал ее душить и угрожать убить. У женщины остались на шее кровоподтеки и ссадины. Обвиняемый вину признал, объяснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения.