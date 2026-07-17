Пьяный якутянин нанес знакомому четыре ножевых ранения в грудь

Житель Якутска пойдет под суд за покушение на убийство Пьяный якутянин нанес знакомому четыре ножевых ранения в грудь

Москва17 июл Вести.Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел днем 9 мая в одной из квартир дома по улице Крупской.

… обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, … в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему четыре ножевых удара в грудь. После, полагая, что мужчина скончался, нападавший прекратил свои действия и ушел в другую комнату, в это время потерпевший смог вызвать себе скорую помощь отметили в пресс-службе

Обвиняемый полностью признал вину и показал, что преступление совершил вследствие ссоры на почве опьянения.