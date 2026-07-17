Москва17 июлВести.Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел днем 9 мая в одной из квартир дома по улице Крупской.
… обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, … в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему четыре ножевых удара в грудь. После, полагая, что мужчина скончался, нападавший прекратил свои действия и ушел в другую комнату, в это время потерпевший смог вызвать себе скорую помощьотметили в пресс-службе
Обвиняемый полностью признал вину и показал, что преступление совершил вследствие ссоры на почве опьянения.