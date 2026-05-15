Житель Благовещенска обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы Благовещенец трижды ударил ножом сожительницу и ушел, полагая, что она умерла

Москва15 мая Вести.Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство 57-летнему жителю Благовещенска. Он нанес своей сожительнице три удара ножом, после чего ушел, полагая, что та скончалась, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел утром 5 мая. Обвиняемый и его сожительница распивали спиртное у себя дома.

Во время распития между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый решил убить свою сожительницу. Злоумышленник нанес ножом лежащей на диване потерпевшей два удара в грудь, после чего она попыталась скрыться от него на балконе, но он прошел за ней и нанес еще один удар ей ножом в грудь, повредив сердце. После совершенного преступления обвиняемый ушел, при этом полагая, что для наступления смерти его сожительницы этого будет достаточно, мер к оказанию ей помощи не принял написали в пресс-службе

Однако вовремя прибывшие медики оказали ей помощь, в результате чего потерпевшая осталась жива. Ее ранения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый отправлен в СИЗО.