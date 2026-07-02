Москва2 июлВести.В Благовещенске 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство знакомого, он заключен под стражу, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.
Установлено, что вечером 26 июня 2026 года обвиняемый выпивал со своим знакомым в общежитии. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом. Находившаяся в компании знакомая оказала пострадавшему медицинскую помощь.
Подследственный заключен под стражуотмечается в сообщении
Расследование уголовного дела продолжается.