В Приамурье местный житель обвиняется в покушении на убийство знакомого

В Благовещенске местный житель чуть не убил знакомого во время застолья В Приамурье местный житель обвиняется в покушении на убийство знакомого

Москва2 июл Вести.В Благовещенске 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство знакомого, он заключен под стражу, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.

Установлено, что вечером 26 июня 2026 года обвиняемый выпивал со своим знакомым в общежитии. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом. Находившаяся в компании знакомая оказала пострадавшему медицинскую помощь.

Подследственный заключен под стражу отмечается в сообщении

Расследование уголовного дела продолжается.