Москва11 июн Вести.В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя, он обвиняется в покушение на убийство, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Амурской области.

По версии следствия, в мае 2026 года утром обвиняемый и его сожительница выпивали дома. Во время конфликта женщина укусила его за нос, в ответ на это мужчина решил убить ее. Он нанес лежащей на диване потерпевшей два удара ножом в область груди. Женщина попыталась скрыться от него на балконе, но обвиняемый настиг ее там и проследовал за ней и нанес еще один удар ножом в сердце. После чего он покинул квартиру. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь женщине удалось спасти.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Обвиняемый заключен под стражу.