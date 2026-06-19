Житель Приамурья получил 12,5 года за покушение на убийство жены и ее подруги

В Приамурье мужчина осужден за попытку убить супругу и ее подругу Житель Приамурья получил 12,5 года за покушение на убийство жены и ее подруги

Москва19 июн Вести.Житель города Циолковский осужден на 12,5 года колонии строгого режима за угрозу убийством и покушение на убийство двух лиц, сообщила пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

Оба инцидента произошли в феврале 2026 года. Фигурант и его жена выпивали спиртное у себя дома в Циолковском. В какой-то момент женщина высказала желание развестись, из-за чего супруги поссорились.

Около полуночи Кузнецов подошел к жене, которая лежала на диване, схватил ее за шею и начал душить, угрожая убить, если она подаст на развод. Угроза была воспринята женщиной реально, учитывая силу мужа, его агрессию отметили в пресс-центре

На следующий день муж и жена продолжили выпивать, на этот раз к застолью присоединилась их общая знакомая. Выпив, женщины "грубо оскорбили" осужденного, что вызвало у него желание убить обеих.

Кузнецов начал бить женщин руками и ногами по голове и телу. Когда они пытались сопротивляться или позвать на помощь, он бил их строительным удлинителем о голове. Одну из женщин он попытался задушить в ванной, одновременно направляя струю воды из душа в рот и нос написали в сообщении

Жена агрессора смогла открыть входную дверь, однако мужчина догнал ее и сильно ударил удлинителем по голове, после чего она потеряла сознание, упав на лестничную клетку. Решив, что женщина мертва, фигурант продолжил избивать ее подругу, однако той удалось вырваться, выбежать из подъезда, позвать на помощь и сообщить о случившемся в полицию.

Кузнецова задержали в квартире, когда он пытался спрятать тело потерявшей сознание супруги.

Суд признал Кузнецова виновным по обоим эпизодам и путем частичного сложения наказаний приговорил к 12,5 года колонии строгого режима, а также ограничению свободы на 1,5 года после освобождения.