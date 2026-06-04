Житель Приамурья осужден на 16 лет за убийство собственной матери Житель Свободного в Приамурье получил 16 лет за убийство парализованной матери

Москва4 июн Вести.Житель города Свободного получил 16 лет колонии строгого режима за убийство парализованной матери, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне возникших неприязненных отношений к своей престарелой матери, обусловленных состоянием ее здоровья, преклонным возрастом и необходимостью постоянного ухода, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу спящей в тот момент женщины, после чего скинул ее с кровати, где продолжил избиение, нанеся не менее 45 ударов.

… суд назначил гражданину наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год отметили в пресс-службе

Приговор вступил в законную силу.