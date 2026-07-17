Суд в Архангельской области признал несовершеннолетнего виновным в убийстве мамы

В Архангельской области подросток осужден на 6 лет 4 месяца за убийство мамы Суд в Архангельской области признал несовершеннолетнего виновным в убийстве мамы

Москва17 июл Вести.Няндомский районный суд Архангельской области вынес обвинительный приговор в отношении 17-летнего подростка, убившего свою мать. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Молодой человек проходил фигурантом в деле об убийстве с особой жестокостью. В ночь на 22 февраля 2026 года он нанес своему родителю более 60 ножевых ранений.

Тогда молодой человек попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения в момент убийства.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии сказано в сообщении ведомства

Приговор суда в законную силу не вступил.