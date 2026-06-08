Житель Владивостока получил 9,5 года за избиение до смерти собственной матери

Житель Приморья получил длительный срок за то, что до смерти забил свою мать Житель Владивостока получил 9,5 года за избиение до смерти собственной матери

Москва8 июн Вести.Житель Владивостока получил 9,5 года колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшее ее смерть, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

… в декабре 2025 года осужденный 1984 г. р. в квартире на улице Дальзаводской во Владивостоке в ходе бытового конфликта с матерью нанес ей множественные удары руками по телу, в результате чего от полученных травм, в том числе от переломов ребер грудной клетки, наступила смерть потерпевшей написали в пресс-службе

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.