Москва8 июнВести.Житель Владивостока получил 9,5 года колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшее ее смерть, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
… в декабре 2025 года осужденный 1984 г. р. в квартире на улице Дальзаводской во Владивостоке в ходе бытового конфликта с матерью нанес ей множественные удары руками по телу, в результате чего от полученных травм, в том числе от переломов ребер грудной клетки, наступила смерть потерпевшейнаписали в пресс-службе
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.