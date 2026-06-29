В Томске сына "колбасной королевы" осудили за подготовку убийства матери

В Томске вынесен приговор сыну "колбасной королевы" за попытку убийства матери В Томске сына "колбасной королевы" осудили за подготовку убийства матери

Москва29 июн Вести.В Томске областной суд вынес окончательный приговор 47-летнему местному жителю за попытку организовать убийство родной матери. Подробности со ссылкой на сайт прокуратуры Томской области сообщает "Вести-Томск".

Ранее судимый мужчина обиделся на мать-предпринимательницу, владелицу торговых точек по продаже колбасных изделий. Женщина перестала помогать сыну деньгами, и тогда тот решил избавиться от родительницы, чтобы получить наследство.

В конце 2023 года подсудимый отбывал наказание за кражу и лежал в больнице исправительного учреждения. Там же он попытался уговорить сокамерника убить мать, пообещав расплатиться с ним квартирой.

Томич передал посреднику фотографию женщины, рассказал, где она живет, в какое время выходит на работу и каким маршрутом ходит. Но план рухнул – сокамерник сдал его сотрудникам колонии говорится в сообщении

Судом первой инстанции мужчина был приговорен к 9 годам колонии строгого режима, но осужденный попытался обжаловать приговор. Прокурор опроверг его аргументы, и суд оставил приговор без изменений.