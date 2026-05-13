Житель Балашихи Миссюра, отравивший 9 человек, может получить пожизненный срок Прокуратура запросила пожизненное заключение для отравителя из Балашихи Миссюры

Москва13 мая Вести.Прокуратура запросила пожизненное заключение для жителя Балашихи Артема Миссюры, отравившего родных и друзей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области в мессенджере MAX.

По данным надзорного ведомства, 26-летний Миссюра находился в тяжелом финансовом положении, у него накопилась кредитная задолженность 3 млн рублей.

Миссюра ... решил завладеть имуществом родственников и с этой целью разработал преступный план их отравления сказано в сообщении

Первой жертвой отравителя стала его девушка. В январе 2024 года он решил испытать на ней действие ядов, напоив отравленным алкоголем. Однако преступник не смог довести умысел до конца, поскольку потерпевшую "откачали" в реанимации. При этом, во время нахождения девушки в больнице Миссюра оформил на ее имя два кредита на общую сумму более 570 тысяч рублей.

Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Далее в феврале 2024 года подсудимый из зависти отравил своего друга детства, угостив его отравленным ягодным морсом. В результате потерпевший через два дня скончался от отравления в медицинском учреждении.

После этого, фигурант с целью получения наследства своей бабушки решил отравить ее, а заодно и своего дядю, который являлся наследником первой очереди.

С этой целью в период с января по апрель 2024 года он добавлял родным в соль, лекарства и в напитки яд, в результате употребления которых 18 апреля 2024 года пожилая женщина скончалась, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред сказано в публикации

В том же году, злоумышленник пытался отравить свою мать, ее мужа и их несовершеннолетнюю дочь. Он регулярно приезжал к ним в гости и, с целью унаследования имущества родных, добавлял им в продукты питания сильнодействующие и ядовитые вещества. Из-за своевременного обращения за медицинской помощью родственники смогли выжить.

Кроме того, в мае 2024 года Миссюра, не желая возвращать долг брату своей девушки, решил отравить и его. Он приготовил отравленный рулет и угостил им потерпевшего и его друга. Фатальных последствий удалось избежать, но здоровью жертв был причинен тяжкий вред.

В ходе судебного разбирательства Миссюра признал вину частично.

Гособвинитель подчеркнула циничный и беспринципный характер совершенных преступлений, а также корыстные мотивы подсудимого. В ходе прений она предложила суду назначить Миссюре наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.