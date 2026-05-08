На Урале с маньяка, задушившего 5 девушек, взыщут 740 тысяч рублей С задушившего 5 девушек уральского маньяка взыщут 740 тысяч рублей

Москва8 мая Вести.В Свердловской области судебные приставы принудительно взыскивают с осужденного слесаря Михаила Незнамова около 740 тысяч рублей долгов по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы приставов.

Согласно материалам приставов, на Незнамова с ноября 2024 года по май 2025 года завели четыре исполнительных производства говорится в сообщении

Задолженности по кредитным платежам составляют почти 740 тысяч рублей с исполнительскими сборами более чем 92 тысяч рублей. С ноября 2023 года по категории "иные взыскания" Незнамов должен более 5,2 тысячи рублей.

В материалах говорится, что Незнамову удалось избежать оплаты долга по взысканиям имущественного характера, платежей за ЖКХ и кредитам на сумму более чем на 95 тысяч рублей. У приговоренного нет имущества, которое бы подлежало взысканию.

В октябре 2023 года суд в Каменске-Уральском приговорил Незнамова к 17 годам лишения свободы за убийства - в начале 2000-х годов он задушил пять девушек.