Москва22 апр Вести.Со Станислава Белорусцева, осужденного пожизненно за серию убийств и изнасилований, взыскивают 1,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба от преступлений. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, в ноябре 2023 года в отношении Белорусцева возбудили 2 исполнительных производства на основании листов, выданных Краснокамским городским судом. Общая сумма взыскания — более 1,507 млн рублей "ущерба, причиненного преступлением физическим и юридическим лицам".

В сентябре 2010 года Пермский краевой суд приговорил Белорусцева к пожизненному заключению за убийство семьи из трех человек. Сейчас он отбывает наказание в колонии особого режима "Черный дельфин". Позднее ему добавили второй пожизненный срок — за убийство пенсионерки и двоих знакомых, а затем еще 15 и 17 лет за другие убийства и изнасилования.