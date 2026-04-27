Более 3,6 млн рублей взыскивают с убийцы девочки на Сахалине

С убийцы девочки на Сахалине Дворникова взыскивают более 3,6 млн Более 3,6 млн рублей взыскивают с убийцы девочки на Сахалине

Москва27 апр Вести.С пожизненно осужденного Игоря Дворникова, который убил в 2020 году восьмилетнюю девочку на Сахалине, принудительно взыскивают более 3,6 миллиона рублей морального вреда от преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

По материалам приставов, на преступника в 2022 году завели два исполнительных производства по исполнительным листам, которые выдал региональный суд. В них говорится о взыскании более 3,6 миллиона рублей "морального вреда, причиненного преступлением".

Также Дворников с 2022 года должен более 53 тысяч рублей налогов и сборов.

В 2020 году Дворников и его жена предложили девочке сесть в машину и подвезти ее домой. Вместо этого они привезли ее в лес. После подстрекательства супруги мужчина изнасиловал жертву и убил.

Также было доказано, что в 2011 году Дворников лишил жизни гражданина КНР и неустановленную женщину, а в 2018 году изнасиловал другую несовершеннолетнюю.

В 2021 году его приговорили к пожизненному заключению, а его жене дали 15 лет.