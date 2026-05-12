Москва12 мая Вести.С пожизненно осужденного за убийства женщин и детей Олега Рылькова, известного как "тольяттинский потрошитель", принудительно взыскивают почти два миллиона рублей долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Еще в феврале 2023 года суд в Тольятти выдал исполнительный лист, по которому на Рылькова завели исполнительное производство. С него принудительно взыскивают компенсацию за "моральный вред, причиненный преступлением". Сумма долга достигает почти 2 млн рублей. Кроме того, он обязан уплатить еще и исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей.

В 1998 году "тольяттинского потрошителя" осудили на пожизненный срок за изнасилования и убийства, в том числе детей. В 2020 году к его сроку прибавили еще 19 лет лишения свободы за убийства двух девочек, а в 2022-м — еще 10 лет за убийства пяти женщин.