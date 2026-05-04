Москва4 маяВести.Житель Шурышкарского района в ЯНАО был приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство двух человек. Об этом сообщает Следственный комитет по автономному округу.
Инцидент произошел в селе Азовы 13 декабря 2025 года. Мужчина распивал алкоголь с двумя женщинами, в результате чего сначала изнасиловал одну из них, а после попытки вмешательства второй зарубил обеих топором.
Назначено наказание – пожизненное лишение свободы в колонии особого режиманаписано в сообщении ведомства
Мужчину признали виновным в преступлениях по двум статьям – "Изнасилование" и "Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием".