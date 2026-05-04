В ЯНАО мужчину приговорили к пожизненному сроку по двум статьям

Житель ЯНАО приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство В ЯНАО мужчину приговорили к пожизненному сроку по двум статьям

Москва4 мая Вести.Житель Шурышкарского района в ЯНАО был приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство двух человек. Об этом сообщает Следственный комитет по автономному округу.

Инцидент произошел в селе Азовы 13 декабря 2025 года. Мужчина распивал алкоголь с двумя женщинами, в результате чего сначала изнасиловал одну из них, а после попытки вмешательства второй зарубил обеих топором.

Назначено наказание – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима написано в сообщении ведомства

Мужчину признали виновным в преступлениях по двум статьям – "Изнасилование" и "Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием".