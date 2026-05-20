Суд приговорил сержанта "Азова" к пожизненному сроку за приказ о расстреле людей Суд заочно приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"

Москва20 мая Вести.В отношении сержанта полка "Азов" (запрещен в РФ) Юрия Фенюка вынесен обвинительный приговор за жестокое обращение с гражданским населением. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Также он признан виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти и покушении на убийство.

Приговором суда Фенюку заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима говорится в публикации СК

Инцидент произошел 30 марта 2022 года в Мариуполе, когда Фенюк отдал незаконный приказ открыть огонь по прибывающим автомобилям под управлением гражданских лиц. Были убиты трое мирных граждан, еще один был ранен.

Также к аналогичному сроку был приговорен военнослужащий Денис Гангала, выполнивший незаконный приказ Фенюка.