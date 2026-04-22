Командиру ВСУ заочно вынесен приговор за атаки на Крым в 2024-2025 гг. Суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира ВСУ

Москва22 апр Вести.Южный окружной военный суд огласил заочный приговор в отношении 48-летнего украинского командира бригады морских беспилотных комплексов Александра Щепцова. По статье об организации теракта он признан виновным, сообщает Главная военная прокуратура.

Как установил суд, в декабре 2024 г. и мае 2025 г. Щепцов, действуя в составе организованной группы, занимался террористической деятельностью: наносил удары в Крыму по российским воздушным судам и военнослужащим.

В результате ракетных ударов, совершенных по его приказам по российским воздушным судам и местам расположения военнослужащих, не принимающих участия в специальной военной операции, погибли люди и причинен значительный ущерб говорится на сайте ведомства

Суд приговорил Щепцова, находящегося в международном розыске, к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, затем – в исправительной колонии особого режима.