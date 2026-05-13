В РФ заочно арестован обвиняемый в атаках на объекты в Туапсе комбриг ВСУ Щепцов

Москва13 мая Вести.Суд в России принял решение о заочном аресте на 2 месяца одного из командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитана 1 ранга Александра Щепцова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Украинский военный является фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с атаками на гражданскую морскую инфраструктуру в районе Черного моря, в городе Туапсе Краснодарского края. Он объявлен в федеральный и международный розыск, передает ТАСС.

Срок избранной обвиняемому меры пресечения будет исчисляться с момента его задержания сказал собеседник агентства

Одна из статей Уголовного кодекса, вменяемых Щепцову (статья 205.1 УК РФ), предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Щепцова также признали виновным в организации теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору, со значительным ущербом.

В общей сложности комбригу заочно предъявлено обвинение в совершении 5 террористических актов.

По данным следствия, в 2024 и 2025 годах Щепцов отдавал приказы о нападениях на объекты гражданской морской инфраструктуры в Черном море и частные дома в окрестностях Туапсе. Атаки украинские боевики осуществляли, применяя беспилотные катера. Ущерб от этих преступлений превысил 38 миллионов рублей.