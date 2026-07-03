Изнасиловавший и убивший 17-летнюю девушку житель Киржача получил пожизненное Во Владимирской области убийца 17-летней девушки осужден на пожизненный срок

Москва3 июл Вести.Во Владимирской области 24-летний срок насильнику и убийце несовершеннолетней девушки заменили на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура добилась пожизненного заключения для виновного в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки… Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима... Приговор суда вступил в законную силу говорится в Telegram-канале ведомства

Преступление произошло 10 июля 2025 года. Согласно материалам уголовного дела, 41-летний житель Киржача, будучи пьяным, набросился на улице на девушку, которая вышла из автомобиля такси, затащил в безлюдное место и изнасиловал, после чего сначала попытался задушить, а затем утопил в канаве и закидал тело ветками.

Суд первой инстанции приговорил фигуранта к 24 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в 1,5 года. Надзорный орган обжаловал решение, указав, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за сексуальное насилие над несовершеннолетней.