Во Владимирской области раскрыто убийство девочки-подростка с особой жестокостью Убийство школьницы 20-летней давности раскрыто во Владимирской области

Москва5 июн Вести.Прокуратура Владимирской области завершила расследование уголовного дела по факту убийства с особой жестокостью 16-летней девочки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это произошло в городе Вязники в июне 2005 года. Местный житель, работавший в органах исполнения наказаний, нанес подростку 14 ударов ножом и не менее 17 ударов руками, ногами и деревянным табуретом.

Как выяснилось, причиной его поведения стало громкое прослушивание музыки девочкой. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально он проходил в качестве свидетеля и не вызывал подозрений. Однако в ходе вновь проведенных экспертиз в следах обнаруженной крови на месте происшествия был обнаружен его ДНК-профиль.

Прокуратура области направила в суд уголовное дело об убийстве, совершенном более 20 лет назад сказано в MAX

Мужчине вменили убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием. Сам он признал лишь убийство.

Он заключен под стражу.