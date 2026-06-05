Москва5 июнВести.Прокуратура Владимирской области завершила расследование уголовного дела по факту убийства с особой жестокостью 16-летней девочки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Это произошло в городе Вязники в июне 2005 года. Местный житель, работавший в органах исполнения наказаний, нанес подростку 14 ударов ножом и не менее 17 ударов руками, ногами и деревянным табуретом.
Как выяснилось, причиной его поведения стало громкое прослушивание музыки девочкой. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Изначально он проходил в качестве свидетеля и не вызывал подозрений. Однако в ходе вновь проведенных экспертиз в следах обнаруженной крови на месте происшествия был обнаружен его ДНК-профиль.
Прокуратура области направила в суд уголовное дело об убийстве, совершенном более 20 лет назадсказано в MAX
Мужчине вменили убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием. Сам он признал лишь убийство.
Он заключен под стражу.