В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве уроженец Зауралья

СК Курганской области задержал подозреваемого в убийстве с особой жестокостью В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве уроженец Зауралья

Москва11 авг Вести.Сотрудники Следственного комитета Курганской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Преступление произошло в 2002 году, однако долгое время найти убийцу не удавалось. Теперь же, после повторного изучения дела и допроса свидетелей, была получена важная информация.

Подозреваемый был установлен. Его задержали в Москве и доставили в Зауралье сказано в канале ведомства в MAX

Отмечается, что мужчина признался и активно сотрудничает со следствием. Ему вменяется несколько ударов ножом по подростку и расчленение тела убитого.