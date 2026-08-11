Москва11 авгВести.Сотрудники Следственного комитета Курганской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Преступление произошло в 2002 году, однако долгое время найти убийцу не удавалось. Теперь же, после повторного изучения дела и допроса свидетелей, была получена важная информация.
Подозреваемый был установлен. Его задержали в Москве и доставили в Зауральесказано в канале ведомства в MAX
Отмечается, что мужчина признался и активно сотрудничает со следствием. Ему вменяется несколько ударов ножом по подростку и расчленение тела убитого.