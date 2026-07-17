Житель Псковской области задержан по обвинению в убийстве в 1996 году

В Псковской области задержали обвиняемого в убийстве 30-летней давности Житель Псковской области задержан по обвинению в убийстве в 1996 году

Москва17 июл Вести.В Псковской области был установлен и задержан обвиняемый в убийстве, совершенном в 1996 году. Об этом говорится в канале СК России.

Следствие установило, что в июне 1996 года фигурант, которому на тот момент было 17 лет, вместе с еще двумя людьми напал на мужчину, чтобы завладеть его автомобилем. Путем нанесения жертве ударов и применения удушения тот скончался.

Напавшие скрылись с места происшествия, спрятав тело убитого в кустах. Все это время в силу неочевидности убийц дело оставалось нераскрытым.

В 2025 году повторная дактилоскопическая экспертиза с использованием новейшего программного обеспечения позволила восстановить отпечатки, позже совпавшие с отпечатками ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Пскова.

Фигурант задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу написано в канале СКР

Сбор и закрепление доказательной базы продолжается.