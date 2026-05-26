Подозреваемые в убийстве жителя Липецкой области планировали преступление СК: сын жителя Липецкой области и его приятель планировали убийство

Москва26 мая Вести.Подозреваемые в убийстве жителя Данковского округа признались, что тщательно планировали преступление, сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.

Ранее сообщалось, что отец и сын пропали 22 мая, когда возвращались на автомобиле домой из Липецка. Спустя несколько дней тело 42-летнего мужчины и его машина были обнаружены в лесополосе в окрестностях села Ольховец Лебедянского района.

Накануне СК сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве задержаны сын погибшего и его знакомый.

Как уточнили в ведомстве, сначала 18-летний фигурант выстрелил в голову отца своего знакомого, находившегося на переднем пассажирском сиденье автомобиля. А потом подозреваемые спрятали тело в лесном массиве и скрылись с места происшествия.

При допросе подозреваемые признались в содеянном, пояснив, что преступление тщательно планировали, воспользовавшись самодельно переделанным огнестрельным оружием сказано в сообщении

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых. Назначен комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.