Друг юноши, подозреваемого в убийстве под Липецком: отец пылинки с него сдувал

Москва26 мая Вести.Мать и знакомый 18-летнего юноши, который вместе с другом подозревается в убийстве своего отца в Липецкой области, дали комментарии журналистам издания "Комсомольская правда".

Я даже ничего не могу сейчас сказать. У нас гроб стоит посреди дома сказала Татьяна Крапивина, мать подозреваемого

В свою очередь, друг семьи Дмитрий заявил журналистам, что погибший Алексей Крапивин "сдувал пылинки" со своего сына и конфликтов с сыном не имел. Дмитрий полагает, что сын Алексея Крапивина не мог пойти на преступление из-за денег, так как ему бы купили все, что он захотел, хотя семья и не была богатой.

22 мая 42-летний Алексей Крапивин с 18-летним сыном и его лучшим другом пропали, когда возвращались на автомобиле домой из Липецка. Спустя несколько дней тело отца и его машина были обнаружены в лесополосе в окрестностях села Ольховец Лебедянского района. Согласно заявлению Следственного комитета, друг сына выстрелил в голову мужчины, находившегося на переднем пассажирском сиденье автомобиля. СМИ пишут, что сам сын также нанес отцу ножевые ранения, а потом молодые люди спрятали тело в лесном массиве и скрылись с места происшествия.

Сейчас подозреваемые задержаны. Они признались, что тщательно планировали преступление. Назначен комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.