Москва25 мая Вести.Татьяна Крапивина, супруга погибшего в Липецкой области мужчины, не верит, что их 18-летний сын причастен к смерти отца. Свою версию она изложила в беседе с Telegram-каналом "112".

По ее словам, Алексей отправился в Липецк, чтобы забрать сына Артема из университета домой на выходные. После этого парень периодически выходил на связь и сообщал, что у них все в порядке. Последний разговор состоялся незадолго до того, как родственники перестали выходить на связь.

Татьяна подчеркнула, что отец и сын не ссорились, конфликтов в семье не было. Поэтому она исключила версию о том, что юноша мог расправиться с родителем.

Татьяна говорит, что у Алексея с сыном были хорошие отношения, конфликтов в семье не было. Версию о том, что парень мог расправиться с отцом, она исключает говорится в публикации

В настоящее время родные продолжают поиски пропавшего студента.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 42-летнего мужчины и его 18-летнего сына. В ходе поисков в Лебедянском районе в лесополосе было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Отец и сын пропали по дороге домой из Липецка 22 мая.