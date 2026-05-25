Москва25 маяВести.В Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины задержаны его сын, а также его знакомый, сообщает СК России.
Сейчас их везут к следователю для производства следственных действий.
Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступленияотмечается в публикации
Отец и сын пропали 22 мая, когда возвращались на автомобиле домой из Липецка. Родственники обратились в полицию. Начались поиски. Через несколько дней тело мужчины и автомобиль были обнаружены в лесополосе в Лебедянском районе Липецкой области.
По данным Telegram-канала SHOT, молодой человек подозревается в том, что после ссоры зарезал отца.