В Липецкой области по подозрению в убийстве мужчины задержаны его сын и знакомый Парень, пропавший после убийства в Липецкой области, задержан

Москва25 мая Вести.В Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины задержаны его сын, а также его знакомый, сообщает СК России.

Сейчас их везут к следователю для производства следственных действий.

Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления отмечается в публикации

Отец и сын пропали 22 мая, когда возвращались на автомобиле домой из Липецка. Родственники обратились в полицию. Начались поиски. Через несколько дней тело мужчины и автомобиль были обнаружены в лесополосе в Лебедянском районе Липецкой области.

По данным Telegram-канала SHOT, молодой человек подозревается в том, что после ссоры зарезал отца.