Отец и сын из Липецкой области пропали по дороге домой, отца обнаружили мертвым В Липецкой области убит мужчина, его сын пропал, возбуждено уголовное дело

Москва25 мая Вести.В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 42-летнего мужчины и его 18-летнего сына. В ходе поисков было обнаружено тело отца с признаками насильственной смерти, сообщает региональный главк СК России.

По данным следствия, 42-летний житель Данковского округа Липецкой области и его сын пропали 22 мая, когда на своем автомобиле возвращались из Липецка. До дома они так и не доехали и на связь выходить перестали. Родственники забеспокоились и обратились в правоохранительные органы.

Были организованы оперативно-розыскные мероприятия, к которым привлекли в том числе волонтеров.

По результатам комплекса мероприятий в лесном массиве на территории Лебедянского округа было установлено местонахождение автомобиля. Кроме того, рядом с транспортным средством обнаружено тело его владельца с признаками насильственной смерти отмечается в публикации СУ СК по Липецкой области

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ об убийстве двух лиц. Расследование продолжается.