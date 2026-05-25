SHOT назвал причины гибели мужчины, пропавшего с сыном в Липецкой области

Москва25 мая Вести.Мужчину, который вместе с сыном пропал в Липецкой области, в затем был обнаружен мертвым, зарезали, утверждает Telegram-канал SHOT.

На теле 43-летнего Алексея обнаружили ножевые ранения пишет паблик

Тело погибшего отправлено на экспертизу.

Поиски сына, 18-летнего Артема, продолжаются.

Родственники и соседи покойного считают, что парень не мог убить своего отца. Его поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве двух лиц.

Отец и сын пропали 22 мая, когда возвращались на автомобиле домой из Липецка. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Тело мужчины и автомобиль были обнаружены через несколько дней в лесополосе в Лебедянском районе Липецкой области.