Москва25 маяВести.Мужчину, который вместе с сыном пропал в Липецкой области, в затем был обнаружен мертвым, зарезали, утверждает Telegram-канал SHOT.
На теле 43-летнего Алексея обнаружили ножевые раненияпишет паблик
Тело погибшего отправлено на экспертизу.
Поиски сына, 18-летнего Артема, продолжаются.
Родственники и соседи покойного считают, что парень не мог убить своего отца. Его поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве двух лиц.
Отец и сын пропали 22 мая, когда возвращались на автомобиле домой из Липецка. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Тело мужчины и автомобиль были обнаружены через несколько дней в лесополосе в Лебедянском районе Липецкой области.