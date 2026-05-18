Москва18 мая Вести.Пропавший в Иркутске по дороге в лицей шестнадцатилетний Игорь, найден погибшим. Информация об этом размещена в соцсетях поискового отряда "ЛизаАлерт" Иркутской области.

Мальчик найден, погиб говорится в сообщении

Мальчик найден, погибМать мальчика обратилась с заявлением о пропаже 20 марта. Последний раз они виделись перед тем, как Игорь собирался идти лицей. После этого он не выходил на связь, а мобильный телефон оставил дома. В поисках были задействованы около 50 человек - сотрудники полиции, волонтеры, родные и близкие.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.