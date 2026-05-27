Сын убитого мужчины в Липецкой области арестован на два месяца

Москва27 мая Вести.В Липецкой области по ходатайству следователя арестован 18-летний местный житель, которого подозревают в убийстве собственного отца. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, 42-летний мужчина и его сын пропали. Позднее тело отца с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе. Юношу и его приятеля задержали, оба дали признательные показания. В правоохранительных органах не исключают, что причиной расправы стал конфликт, связанный с незаконной торговлей оружием.

Только что заключен под стражу сын убитого, ходатайство следователя поддержала прокуратура Лебедянского района Липецкой области говорится в публикации

Лебедянский районный суд заключил молодого человека под стражу сроком на два месяца - ходатайство поддержала районная прокуратура. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Ход расследования контролирует надзорное ведомство.