Москва2 июл Вести.Житель Кузбасса 17 лет обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшем его смерть, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в дневное время 29 июня 2026 года фигурант в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему не менее 3 ударов кулаками в область головы. Спустя время потерпевший почувствовал ухудшение самочувствия, в связи с чем был госпитализирован. Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице