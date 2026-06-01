В Кузбассе задержали троих подозреваемых в убийстве подростка Троих подозреваемых в убийстве подростка в Кузбассе задержали

Москва1 июн Вести.Правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве 17-летнего подростка в Кемеровской области, решается вопрос об их аресте, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, ночью 31 мая на участке леса недалеко от села Междугорное было обнаружено тело юноши с огнестрельным ранением головы. Оперативно были установлены личности троих мужчин, которые могут быть причастны к преступлению. Выяснилось, что один из фигурантов находился на охоте и по наводке товарищей выстрелил в сторону подростка.

В настоящее время следователем СК подозреваемые задержаны, с их участием проводятся следственные и иные процессуальные действия сказано в сообщении

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение. Решается вопрос об их аресте, сообщили в СК.