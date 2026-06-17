Москва17 июнВести.Суд отправил в СИЗО предполагаемого убийцу 19-летнего парня, погибшего от выстрела в глаз во Владикавказе. Об этом сообщает СУ СКР по Северной Осетии.
В отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве местного жителя в городе Владикавказе, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде его заключения под стражуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло 13 июня на территории лесопарковой зоны. По версии следствия, подозреваемый – житель города Ардона – открыл огонь в сторону оппонента, а потом сбежал с места.
Пострадавшего успели доставить в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.