Во Владикавказе арестовали подозреваемого в убийстве 19-летнего парня

Предполагаемый убийца 19-летнего парня во Владикавказе отправлен под стражу Во Владикавказе арестовали подозреваемого в убийстве 19-летнего парня

Москва17 июн Вести.Суд отправил в СИЗО предполагаемого убийцу 19-летнего парня, погибшего от выстрела в глаз во Владикавказе. Об этом сообщает СУ СКР по Северной Осетии.

В отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве местного жителя в городе Владикавказе, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде его заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 13 июня на территории лесопарковой зоны. По версии следствия, подозреваемый – житель города Ардона – открыл огонь в сторону оппонента, а потом сбежал с места.

Пострадавшего успели доставить в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.