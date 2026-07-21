Три подростка получили сроки за убийство в парке Пятигорска

Подростков осудили за убийство в парке Пятигорска Три подростка получили сроки за убийство в парке Пятигорска

Москва21 июл Вести.Суд вынес приговор по делу о расправе над 20-летним молодым человеком в парке Кирова в Пятигорске, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Преступление было совершено в марте минувшего года. 12-летний мальчик сообщил приятелям о возможном совершении мужчиной противоправных действий в отношении малолетней, находившейся с ними в одной компании.

После этого младший из будущих фигурантов расследования предложил применить насилие. Он пустил в ход газовый баллончик, распылив его содержимое в глаза жертве.

Его 17-летний знакомый нанес удары руками и ногами по различным частям тела. В ходе возникшей потасовки 14-летний подросток сдавил шею потерпевшего, а когда он потерял сознание, 15-летний фигурант нанес ему также ногами несколько ударов говорится в публикации ведомства в MAX

20-летний потерпевший умер на месте. Как впоследствии установили эксперты, причиной смерти стала механическая асфиксия. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Было возбуждено уголовное дело.

Суд признал вину несовершеннолетних. 12-летний фигурант еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Его поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Остальных подростков приговорили к реальному лишению свободы на сроки от четырех с половиной до пяти лет. Отбывать наказание они будут в воспитательных колониях и в исправительной колонии общего режима.