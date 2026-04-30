Москва30 апрВести.В подмосковной Кашире суд вынес приговор по делу о гибели человека в дачном домике на берегу Оки, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По делу проходил 34-летний Илья Казаков. По версии следствия, утром 13 июня минувшего года он употреблял алкоголь на даче вместе с приятелем.
Между мужчинами вспыхнула ссора и будущий фигурант нанес оппоненту один удар шампуром в левую часть груди.
От полученного проникающего колото-резаного ранения, осложнившегося обильной кровопотерей, он скончался в больнице в тот же деньговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Казакова обвинили по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как стало известно, суд признал вину фигуранта и приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.