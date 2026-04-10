Житель Железнодорожного осужден на 9 лет за убийство знакомого

Москва10 апр Вести.Житель Железнодорожного признан виновным и осужден на 9 лет колонии за убийство своего 43-летнего знакомого. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Московской области.

Как установлено, 22 сентября 40-летний подсудимый на улице в мкр. Железнодорожный на фоне возникшего ранее конфликта ударил знакомого туристическим ножом в область туловища и бедра. Однако, пострадавший скончался, несмотря на оказанную медпомощь. Фигурант был задержан на месте преступления.

Проведены 5 допросов, проверки показаний на месте с участием фигуранта, получены заключения судебно-медицинской, молекулярно-генетической и психолого-психиатрической экспертиз.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Уголовное дело расследовалось по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).