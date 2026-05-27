Москва27 маяВести.В Красноярске у 16-летнего подростка резко ухудшилось состояние здоровья, когда он находился на парковке на улице Матросова. Спасти мальчика не удалось, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ.
Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка. Было возбуждено уголовное дело.
Была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на принятые медицинскими работниками меры, смерть несовершеннолетнего наступила в машине скорой помощи
Было установлено, что несовершеннолетний страдал хроническим заболеванием.