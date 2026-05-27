В Красноярске в скорой умер подросток, обстоятельства смерти выясняются

Москва27 мая Вести.В Красноярске у 16-летнего подростка резко ухудшилось состояние здоровья, когда он находился на парковке на улице Матросова. Спасти мальчика не удалось, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка. Было возбуждено уголовное дело.

Была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на принятые медицинскими работниками меры, смерть несовершеннолетнего наступила в машине скорой помощи отмечается в мессенджере MAX

Было установлено, что несовершеннолетний страдал хроническим заболеванием.