Опекун умершего в Красноярске школьника сказал, что мальчик полчаса ждал скорую Опекун умершего школьника из Красноярска заявил о получасе ожидания скорой

Москва27 мая Вести.Опекун школьника, умершего в день последнего звонка в Красноярске, заявил, что мальчик ждал скорой помощи полчаса. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По имеющимся данным, 21 мая подросток с пороком сердца и его старший брат Данил, который был его опекуном, ходили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Врачи сказали, что квоту на лечение нужно ждать месяц, а спустя несколько дней после приема состоялась торжественная линейка. После нее школьник пошел гулять с друзьями и на улице Матросова вдруг почувствовал себя плохо.

Скорую, по словам опекуна, ребенок ждал слишком долго.

Я не понимаю, за что этот 16-летний парень заслужил, чтобы на улице, на асфальте, 30 минут лежать и ждать помощи? возмутился Данил

Теперь опекун хочет, чтобы в ситуации разобрались и выяснили, почему его брату не помогли вовремя. Врачи не давали каналу никаких комментариев.