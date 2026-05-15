Медцентр в Новороссийске усилил меры безопасности после угроз врачу После угроз врачу в медцентре Новороссийска усилили меры безопасности

Москва15 мая Вести.Руководство новороссийского медцентра "Новомед дети", где погиб ребенок, было вынуждено усилить меры безопасности после того, как один из врачей стал получать угрозы в свой адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение медцентра в мессенджере MAX. Медработник обратилась в полицию с требованием обеспечить безопасность себя и своей семьи.

Администрация медицинского центра была вынуждена усилить меры безопасности на территории медицинского центра сказано в сообщении

Также руководство медучреждения призвало соблюдать закон, подчеркнув, что по факту гибели пациента ведется следствие, которое установит точную причину смерти и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, медики еще раз принесли соболезнования родным погибшего мальчика.

Трагедия в филиале клиники на проспекте Ленина в Новороссийске произошла на днях. Родители привезли школьника с высокой температурой и ушной болью. После введения антибиотика у ребенка остановилось сердце.

Предварительно, медики ввели ему лекарство в неправильной дозировке, чтобы сбить температуру и вычистить серу. При этом, по словам родственников, после того, как школьнику стало плохо, медперсонал центра оставил его на полу, а необходимых препаратов в клинике не было. Родители были вынуждены самостоятельно вызвать бригаду скорой, но она не смогла реанимировать мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.