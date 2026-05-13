Mash: школьник умер в клинике Новороссийска после введенных ему антибиотиков

Москва13 мая Вести.В филиал клиники на проспекте Ленина в Новороссийске привезли школьника с высокой температурой и ушной болью. Врачи сделали ему укол, после которого у ребенка остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, медики ввели юноше сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке, чтобы сбить температуру и вычистить серу.

После укола парень потерял сознание. По словам родственников, врачи его оставили на полу. При этом необходимых препаратов в клинике не оказалось и за ними отправили папу мальчика.

Родители парня вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли реанимировать юношу.

Самостоятельно отвезти школьника в больницу (родители хотели оперативно доставить сына в реанимацию, чтобы попытаться еще раз) не дали прибывшие сотрудники полиции — потому что уже была констатирована смерть отмечает канал

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Официальной информации не поступало.