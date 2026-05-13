Москва13 маяВести.В филиал клиники на проспекте Ленина в Новороссийске привезли школьника с высокой температурой и ушной болью. Врачи сделали ему укол, после которого у ребенка остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно, медики ввели юноше сильнодействующие антибиотики в неправильной дозировке, чтобы сбить температуру и вычистить серу.
После укола парень потерял сознание. По словам родственников, врачи его оставили на полу. При этом необходимых препаратов в клинике не оказалось и за ними отправили папу мальчика.
Родители парня вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли реанимировать юношу.
Самостоятельно отвезти школьника в больницу (родители хотели оперативно доставить сына в реанимацию, чтобы попытаться еще раз) не дали прибывшие сотрудники полиции — потому что уже была констатирована смертьотмечает канал
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Официальной информации не поступало.