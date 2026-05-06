В Приморье СК проводит проверку по факту смерти 10-летнего мальчика от инфекции

СК Приморья проверит обстоятельства смерти школьника от инфекции В Приморье СК проводит проверку по факту смерти 10-летнего мальчика от инфекции

Москва6 мая Вести.В Приморском крае следователи начали проверку по факту смерти десятилетнего мальчика в Хорольском округе. Об этом сообщает в MAX ГСУ СК РФ по региону.

Установлено, что днем 3 мая 2026 года 10-летний ученик школы поселка Ярославский почувствовал себя плохо и вскоре скончался. По предварительным данным, причиной стала менингококковая инфекция.

Информация о трагедии появилась в соцсетях. Также сообщалось, что образовательное учреждение продолжает работать.

По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю проводится доследственная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении

Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. После завершения проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям должностных лиц школы.