СК Приморья возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в реке в Уссурийске

Десятилетний мальчик утонул в реке в Уссурийске СК Приморья возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в реке в Уссурийске

Москва22 июл Вести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в водоеме в Уссурийске, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Предварительно установлено, что 21 июля 2026 года 10-летний погибший и его 9-летний знакомый отправились к старому руслу реки Раздольная в районе Сахпоселка Уссурийского округа без ведома родителей. Во время купания оба ребенка начали тонуть.

Девятилетнему мальчику удалось самостоятельно выбраться на берег, второй мальчик утонул. Его тело обнаружено отмечается в сообщении

Проводится следствие.