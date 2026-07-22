Москва22 июлВести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в водоеме в Уссурийске, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Предварительно установлено, что 21 июля 2026 года 10-летний погибший и его 9-летний знакомый отправились к старому руслу реки Раздольная в районе Сахпоселка Уссурийского округа без ведома родителей. Во время купания оба ребенка начали тонуть.
Девятилетнему мальчику удалось самостоятельно выбраться на берег, второй мальчик утонул. Его тело обнаруженоотмечается в сообщении
Проводится следствие.