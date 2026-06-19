СК возбудил дело по факту смерти 10-летнего ребенка в Воронежской области

В Воронежской области на тренировке умер 10-летний ребенок, возбуждено дело СК возбудил дело по факту смерти 10-летнего ребенка в Воронежской области

Москва19 июн Вести.В городе Семилуки Воронежской области во время спортивной тренировки умер 10-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.

Оно инициировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, 15 июня 2026 года 10-летний мальчик, находясь на спортивной тренировке в муниципальном учреждении в г. Семилуке, внезапно упал и затем потерял сознание говорится в сообщении СК

В результате инцидента мальчика госпитализировали в больницу, где оказали своевременную медицинскую помощь. Однако спасти его не удалось.

Ведется установление точной причины смерти школьника.