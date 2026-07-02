В Воронеже купавшийся подросток погиб после наезда катера В Воронеже катер насмерть сбил купавшегося подростка

Москва2 июл Вести.Катер насмерть сбил 11-летнего мальчика, купавшегося в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел днем 2 июля.

Судоводитель, управляя маломерным судном, наехал на купающегося в воде 11-летнего мальчика. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок скончался говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.