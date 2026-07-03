Москва3 июл Вести.Следователи предъявили обвинение жителю Воронежа, который на катере насмерть сбил подростка, купавшегося в водохранилище. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Ранее в ведомстве сообщали, что 45-летний судоводитель в день происшествия употреблял алкоголь в компании друзей.

Жителю Воронежа предъявлено обвинение по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека сказано в сообщении

Отмечается, что фигуранту может грозить до пяти до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, 2 июля около 17.00 подозреваемый управлял катером в акватории Воронежского водохранилища, где сбил купавшегося ребенка. После этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Очевидцы на моторной лодке доставили мальчика на берег без сознания. Прибывшим медикам не удалось его спасти.