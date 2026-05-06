Москва6 маяВести.В Нижегородской области перед судом предстанет администратор базы отдыха, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим по неосторожности смерть подростка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, днем 26 июля 2025 года группа подростков каталась на катамаране с горкой на водоеме, расположенном на территории эко-парка в поселке Зубаниха. Один из несовершеннолетних скатился с горки и поплыл к берегу, однако вскоре скрылся под водой и не появился на поверхности. Позднее из воды было извлечено его тело.
Указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей администратором базы отдыха, который за денежное вознаграждение допустил передачу в прокат несовершеннолетним маломерное судно для плавания по водоему, не обеспечил их спасательными жилетами, не разъяснил ... правила плавания и не провел инструктаж по правилам поведения на воде, а также не осуществил наблюдение за подросткамиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.