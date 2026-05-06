Администратор нижегородской базы отдыха пойдет под суд за гибель подростка Администратор нижегородской базы отдыха будет осужден за гибель подростка

Москва6 мая Вести.В Нижегородской области перед судом предстанет администратор базы отдыха, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим по неосторожности смерть подростка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, днем 26 июля 2025 года группа подростков каталась на катамаране с горкой на водоеме, расположенном на территории эко-парка в поселке Зубаниха. Один из несовершеннолетних скатился с горки и поплыл к берегу, однако вскоре скрылся под водой и не появился на поверхности. Позднее из воды было извлечено его тело.

Указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей администратором базы отдыха, который за денежное вознаграждение допустил передачу в прокат несовершеннолетним маломерное судно для плавания по водоему, не обеспечил их спасательными жилетами, не разъяснил ... правила плавания и не провел инструктаж по правилам поведения на воде, а также не осуществил наблюдение за подростками говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.